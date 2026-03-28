Sport Boys recurre a instancia legal por caso de inscripción de Yuriel Celi

Uno de los últimos refuerzos de Sport Boys, Yuriel Celi, podría quedarse sin debutar con el elenco del Callao debido a una mala inscripción del jugador, situación que ha generado preocupación en la directiva del club rosado.

El jugador, que llegó a préstamo desde Universitario de Deportes, aún no ha sumado minutos en el Torneo Apertura. A ello se suma este inconveniente administrativo que ha llevado a Sport Boys a presentar un documento ante la Federación Peruana de Fútbol, específicamente ante su Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas, señalando que no hubo irregularidades en el trámite.

SPORT BOYS SE PRONUNCIÓ

Esta situación llevó al club a emitir un comunicado a través de sus redes sociales, en el que señaló que la documentación del jugador fue realizada de manera óptima y conforme a los procedimientos establecidos. "En relación con la situación del futbolista Yuriel Celi, nuestra institución cumplió con realizar su inscripción dentro del plazo correspondiente del libro de pases y de forma correcta".

Asimismo, el club rosado indicó que tomará medidas legales ante la perjudicación tanto al equipo como al jugador. "Situación que afecta de manera directa el derecho de defensa de nuestra institución y el derecho al trabajo del futbolista”, sostuvieron.

TOMARÁN ACCIONES LEGALES

Por otro lado, el club indicó que actuará por las vías correspondientes en defensa de sus derechos institucionales, así como de los del jugador. "Por ello, el club ha decidido interponer las acciones legales correspondientes ante la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas, a fin de subsanar este inconveniente y salvaguardar los derechos del club y del jugador", concluyeron.