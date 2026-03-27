Selección de España confirma amistoso ante Selección Peruana en México

Un importante desafío se avecina para los dirigidos por Mano Menezes, la Selección Peruana de Fútbol enfrentará en un partido amistoso a la Selección de España, en lo que será su último encuentro previo al Mundial 2026.

Así lo confirmó mediante sus redes sociales Luis de la Fuente, quien indicó que el compromiso se desarrollará en la ciudad de Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc, durante el mes de junio.

ÚLTIMO PARTIDO DE PREPARACIÓN

La noticia se hizo oficial mediante las redes sociales de la Selección Española, donde se ve a su entrenador dando la fecha del partido. "Puebla tierra de campeones, la prueba final, Perú contra España. El 8 de junio nos vemos en el estadio Cuauhtémoc del estado de Puebla", indicó.

Ante esta noticia, la prensa española informó que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, se desplazará a México para estar presente en el partido frente a la “bicolor”. En el evento también participará el gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

SE VUELVEN A ENFRENTAR

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue el 31 de mayo de 2008, cuando el encuentro terminó 2-1 a favor de la Selección de España, días antes de consagrarse campeona de la Eurocopa.