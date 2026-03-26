Paulo Autuori deja de ser DT de Sporting Cristal

El técnico brasileño se despidió del cuadro rimense pese a haber logrado la clasificación a la Copa Libertadores.

Sporting Cristal comunicó a sus hinchas y a la opinión pública que el brasileño Paulo Autuori dejó de ser entrenador del primer equipo, lo que generó gran sorpresa, ya que el cuadro rimense venía mostrando regularidad.

Asimismo, de la mano de Paulo Autuori, Sporting Cristal había asegurado recientemente su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores; sin embargo, la noticia cayó como un balde de agua fría cuando el club lo anunció a través de sus redes sociales.

CRISTAL EMITIÓ COMUNICADO

Días previos a los partidos ante Alianza Atlético y Los Chankas, ya se manejaba la posibilidad de una salida de Paulo Autuori; sin embargo, el propio técnico salió a desmentir los rumores, reafirmando su compromiso con el cargo.

Asimismo, días después mediante un comunicado Cristal oficializó su salida. "El Club Sporting Cristal y el profesor Paulo Autuori han decidido dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución, en la cual condujo al plantel profesional desde abril del 2025 hasta marzo del 2026, en lo que significó su retorno a casa", indicó en el primer párrafo.

RECONOCIMIENTO A AUTUORI

Por otro lado, en el comunicado también se resaltó el buen trabajo realizado por Paulo Autuori durante su etapa al mando del primer equipo de Sporting Cristal. "El club agradece al profesor Autuori por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana", finalizó.