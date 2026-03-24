Hernán Barcos revela que llegó a Alianza Lima cuando el club estaba en Segunda División

Uno de los jugadores más queridos en el último tiempo por los hinchas de Alianza Lima, ya sea por su compromiso, entrega y amor por el club, ha dejado gratos recuerdos en la memoria de los hinchas.

Hernán Barcos, que supo ser bicampeón con la escuadra de La Victoria, reveló en una conversación con “Enfocados” que llegó al club sabiendo que iba a jugar en Segunda División, sin imaginar que, a pocos días, la situación cambiaría.

LLEGÓ PARA SEGUNDA DIVISIÓN

El delantero señaló que se mentalizó para disputar la Liga 2 y así ayudar a devolver a Alianza Lima al lugar que merece, tras la difícil campaña del año anterior. "Fue un desafío muy lindo, vinimos a jugar Segunda, con la esperanza y el sueño de volver a Alianza donde merecía, y sentimos el aliancismo desde el día uno, con mi esposa y mi familia, muy lindo", indicó.

Asimismo, reveló que se reunió con Jefferson Farfán para conversar sobre cómo afrontarían el regreso a la Primera División, luego de conocerse la resolución que favoreció al cuadro blanquiazul. "A los diez días llegó el señor (Jefferson Farfán), nos juntamos varias veces a conversar y ahora, ¿qué hacemos? Y, cuándo llegaste vos, a los dos días, Primera, a jugar en Primera. Entrenamos diez días y hace un año no jugaba. Estábamos más duros", sostuvo.

LLEGÓ SIN RITMO DE JUEGO

Por otro lado, recordó que llegó sin ritmo de competencia, ya que había estado un tiempo sin jugar, por lo que la exigencia tanto de él como del comando técnico fue el doble. "Me acuerdo que llegué y le dije al profe: 'mira que hace un tiempo que no entreno'. Me puse a correr como chibolo. Corrimos y bajamos de peso. Nosotros entrenamos 11 días y empezamos a jugar. Recién había empezado y de la nada el primer partido con Cusco y nosotros hablamos con Carlos", concluyó.