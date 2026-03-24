Atlanta United lanza oferta por Erick Noriega: esta fue la postura de Gremio

Uno de los jugadores peruanos que más crecimiento profesional ha tenido en los últimos meses viene siendo seguido por diversos equipos del continente. Se trata de Erick Noriega, quien milita en Gremio, donde se ha consolidado como titular y pieza clave del equipo.

Sus buenas actuaciones en la liga brasileña han despertado el interés de clubes del exterior. Uno de ellos es Atlanta United, que presentó una propuesta formal por Erick Noriega, lo que motivó una rápida respuesta de Gremio.

ATLANTA UNITED QUIERE A NORIEGA

Medios brasileños informaron sobre el interés por Erick Noriega, actual jugador de la selección peruana; sin embargo, señalaron que existe una baja probabilidad de que la negociación avance debido a temas presupuestales. "En las últimas semanas, Gremio recibió un sondeo por Noriega. El peruano, titular indiscutible, también puede jugar como defensa. Es poco probable que la negociación avance debido a la diferencia entre el precio que pide el club y la oferta del Atlanta", indicó GZH.

Asimismo, el conjunto norteamericano lanzó una primera propuesta que no convenció al cuadro brasileño, el cual espera recibir ofertas superiores por su pase. "Ofrece 3,5 millones de dólares por el jugador y se condiciona su liberación a un pago de 8 millones de dólares por el 90% de los derechos económicos", agregaron.

PALABRA DEL JUGADOR

El mediocampista Erick Noriega atraviesa un gran presente: registra 28 partidos disputados, con un gol, tres asistencias y un título. Asimismo, ratificó su compromiso con Gremio y señaló que espera ofertas más atractivas, incluso provenientes del fútbol europeo. "Estoy muy enfocado aquí, lo que tenga que pasar en un futuro va a pasar, solo Dios sabe, pero ahora me debo a Gremio y ellos me están tratando de la mejor manera", declaró a inicios de año.