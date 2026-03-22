Nicole Abreu: “En la selección peruana me dieron la espalda cuando me lesioné”

Por: Manuel Silva Córdova

Fue una de las jugadoras más destacadas de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026; aunque no logró salvar la categoría con Kazoku No Perú, Nicole Abreu despertó el interés de diversos equipos del torneo para la próxima temporada. En una entrevista con Panamericana.pe, la voleibolista nacional brindó detalles sobre su futuro deportivo. Además, contó un momento complicado que atravesó con la selección peruana años atrás.

¿Cómo inició Nicole Abreu en el vóley?

Empecé a jugar al vóley desde los siete años. Mi mamá era entrenadora (…) A mí nunca me gustó el vóley, siempre me gustó la natación.

¿Nicole, vienes de una familia de deportistas?

Mis dos papás son profesores de educación física. Mi mamá jugó en la selección peruana. Mi papá siempre hizo deporte.

Ahora hablemos de tu papel en el vóley. De todos los clubes por los que has pasado, ¿a cuál le tienes más cariño y por qué?

La Universidad César Vallejo porque fue un club bastante profesional y creo que lo llevo bastante en el corazón, porque cuando tuve la lesión en la espalda, la cual no me la hice con el club, sino con la selección (peruana), ellos (César Vallejo) nunca me dieron la espalda. Me respaldaron en todo momento. Siempre estaré agradecido con ellos. También, el club Tupac Amaru, en el que me ayudaron en mi formación a los 12 años.

Mencionas que el club no te dio la espalda. ¿En la selección lo hicieron?

Se podría decir que sí, porque creo que no soy la única jugadora que ha sufrido una lesión y que la selección le haya dado la espalda, porque hasta ahora sigo llevando terapias porque es algo crónico (…) Es por ello que digo que (Universidad César) Vallejo me ayudó con las terapias cuando la selección no se quiso hacer cargo.

En la última temporada estuviste en Kazoku No Perú. ¿Cómo fue tu llegada al equipo?

Estuve con ellos en la liga intermedia y después me fui a España por una temporada, pero volví. A mi retorno me reuní con unos padres, quienes se contactaron conmigo e hicimos el trato.

¿Cómo calificas tu experiencia en el equipo de Surco?

Fue una experiencia distinta porque era el primer año del club en la liga (peruana de vóley). El club estaba descifrando cómo llevar eso porque es muy distinto estar en una liga intermedia que en una liga superior. Todo es muy distinto.

Tras tu paso por Kazoku No Perú, llegaste a Regatas Lima. ¿Cómo fue tu arribo al equipo de Chorrillos?

Fue gracias a mi pareja (…) Horacio (Bastit) se comunicó conmigo más o menos antes de que termine enero. Iba a conversar conmigo para la siguiente temporada, mas no para el sudamericano.

Dices que se iban a contactar contigo para la próxima temporada. ¿Tienes algo arreglado con un club?

De hecho, he tenido conversaciones con varios clubes (…) He estado hablando con diversos equipos, pero hasta el momento no tengo nada sólido.

Has pasado por Kazoku No Perú y Regatas Lima. ¿Qué diferencias encontraste entre ambos equipos?

Es como comparar agua y aceite, son superdistintos (…) En Kazoku fue todo bonito, porque con el plantel dimos a conocer el nombre del club (…) Regatas es un club profesional, histórico en la liga (peruana de vóley).

¿Qué viene para Nicole Abreu en los próximos meses?

No solo soy voleibolista, sino modelo. Estoy tratando de ver a dónde me llevo eso. Una meta mía es llegar al extranjero modelando. Ya hice eso con el vóley.

Si Nicole Abreu se queda en Perú. ¿Dónde la veremos jugar?

Por el momento no tengo nada definido. Me gustó mucho Regatas (Lima); sería una de mis primeras opciones y, en realidad, cualquier equipo está en las posibilidades de tenerme y yo verlos como una opción.

A Nicole Abreu, ¿cuál es el equipo de la liga que le gusta?

Creo que estaría entre Regatas y San Martín porque la hinchada de Universitario y Alianza, siento que son muy efusivos (…) Algunos hinchas del vóley piensan que este deporte es como el fútbol, pero el vóley es un deporte familiar (…) Una parte de mi corazón es blanco (de San Martín), se podría decir, pero no solo es eso. Por la parte de Regatas, ya he estado en el equipo y conozco a todos.

Mencionaste que no solo te gusta el vóley, sino que también te dedicas al modelaje. Cuéntanos un poco de ello.

Empecé en el 2024. Fue algo espontáneo, pero buscaba empezarlo (…) Me contacté con una amiga y me recomendó una escuela y desde ahí inició todo este viaje (en el modelaje).

¿Piensas postular al Miss Perú más adelante?

Ya estuve en un certamen que hizo Marina Mora. Siento que no es mi vocación. Ser miss es muy demandante, es algo similar al deporte (…) Más me voy por el modelaje de alta costura.

SELECCIÓN PERUANA

Tras su última participación en la Copa América de Vóley y en la Copa Panamericana 2025, teniendo una competición digna, Nicole Abreu compartió su opinión sobre el equipo dirigido por Antonio Rizola y lo que vendría para el combinado nacional.

¿Cómo evalúas el desempeño del profesor Antonio Rizola como entrenador de la selección peruana?

Nunca he sido entrenada por él (Antonio Rizola). Siento que ha venido para aportar a la selección. Ha hecho un buen papel con las divisiones menores. Ahora falta con la selección mayor.

Ha sido una de las jugadoras destacadas de la liga. ¿Consideras que debes ser convocada?

Esa etapa de mi vida (con la selección peruana) ya concluyó. Le di muchos años a la selección. Gracias a ello, se me abrieron muchas puertas. En estos momentos, no me encuentro en la posición de decirle sí a la selección peruana (…) Es hora de darle la oportunidad a otras chicas.

Desde tu punto de vista, ¿crees que se tengan jugadoras para las futuras generaciones?

Diría que sí. Tenemos que trabajar bien y cuidarlas. En muchas ocasiones, las jugadoras nos vamos porque no nos sentimos cuidadas ni respetadas (…) Para ello, debemos tener un sistema que proteja a las jugadoras.

¿Qué jugadora del medio local consideras que tiene futuro en el vóley peruano?

Creo que hay unas cuantas chicas con proyección. Ahora el tema es saber cuidarlas y encaminarlas bien.