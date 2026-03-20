Comisión Disciplinaria investiga a Universitario por supuestos actos racistas

Universitario de Deportes sigue dando que hablar, aunque no precisamente por su desempeño en el campo, sino por situaciones extradeportivas. El reciente triunfo del cuadro crema ante UTC ha desatado polémica por un presunto acto racista ocurrido en el estadio Monumental.

En la parte final del partido, el árbitro Michael Espinoza decidió activar el protocolo contra el racismo por presuntos insultos provenientes de la hinchada crema, ubicada en la tribuna sur del estadio, en contra de Piero Serra, jugador de UTC.

POSIBLE SANCIÓN PARA UNIVERSITARIO

Según información de RPP, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decidió abrir un expediente contra Universitario de Deportes, cuyos representantes alegan que no existieron actos de racismo por parte de su hinchada.

Esto se contradice con el informe presentado por el árbitro Michael Espinoza, en el que se consigna la existencia de expresiones racistas provenientes de la tribuna sur. El club crema tendrá tres días hábiles para presentar sus descargos ante la Comisión Disciplinaria, ya que la audiencia con el árbitro y el delegado del partido se realizará la próxima semana.

INFORME ARBITRAL

Según el informe redactado por el juez del compromiso, Espinoza asegura que sí escuchó insultos racistas en contra de los jugadores de UTC. "Piero Serra me pide escuchar la barra del sector sur, porque están haciendo sonidos de mono", indica la primera parte del informe. "Angelo Campos se sumó al pedido diciéndome que eso no se puede permitir, que es una expresión racista", indicó en su informe.

Por otro lado, Michael Espinoza no solo escuchó, sino que también afirmó haber observado gestos racistas en contra del jugador. "Procedí a mirar dicho sector de la tribuna por pedido de ellos y, efectivamente, logré escuchar un grupo de personas haciendo el grito característico que hacen los monos. Le respondo a los dos jugadores: "Sí, ahora sí pude escucharlo yo mismo”, finalizó en su informe.