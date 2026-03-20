¡Sorteo listo! Así quedaron los grupos para los peruanos en la Libertadores

El sorteo realizado en Luque definió grupos exigentes para los equipos peruanos en el certamen más importante de Sudamérica.

La Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos sus grupos para esta nueva edición, tras la ceremonia realizada en la ciudad de Luque, donde se conoció la suerte de los 32 equipos que participarán en el certamen continental.

Entre los equipos participantes se encuentran los clubes peruanos Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC, quienes buscarán hacer un buen papel y representar de la mejor manera al país.

GRUPOS DE LOS EQUIPOS PERUANOS

El actual tricampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes, integrará el Grupo B junto a Nacional, Coquimbo Unido y Deportes Tolima, siendo considerado uno de los grupos más parejos de la competición.

Asimismo, Cusco FC tendrá una tarea difícil, ya que enfrentará al actual campeón Flamengo, además de Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín en el Grupo A.

Por último, Sporting Cristal medirá fuerzas con el subcampeón Palmeiras, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla.