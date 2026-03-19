Prensa argentina señala a Pablo Guede como candidato para San Lorenzo

Medios argentinos señalan que el estratega íntimo es el principal candidato para asumir el banquillo del “Ciclón” tras la salida de su actual entrenador.

Tras el buen momento que atraviesa Alianza Lima, ubicado en el segundo puesto del Torneo Apertura 2026, su técnico Pablo Guede ha despertado el interés de clubes de su país, que buscan contar con sus servicios.

Según información de ESPN, a través del periodista Leandro Alves, el técnico argentino Pablo Guede se encuentra en carpeta para asumir el cargo de entrenador en San Lorenzo, ante el interés de la institución por contar con sus servicios.

¿PABLO GUEDE A SAN LORENZO?

La salida de Damián Ayude, debido a los malos resultados, ha llevado a la dirigencia del club a evaluar otras opciones, entre las que destaca el nombre del técnico íntimo. "Es el nombre que más gusta. No hay una comunicación formal de momento, pero tiene una cláusula de salida y él tiene ganas. Hay que ver si juega o no que el club tenga elecciones en el mes de mayo", indicó el periodista en Sportcenter.

Por otro lado, la dirigencia del popular cuadro “Cuervo” indicó que agotará todas las opciones para poder contar con el estratega. "Faltaría su OK (visto bueno del entrenador) para avanzar la negociación, a sabiendas que quiere su revancha", agregó.

PRÓXIMOS ENCUENTROS DE ALIANZA LIMA

Esta noticia llega a tienda íntima en un momento en que el club atraviesa un buen presente en el campeonato local, teniendo como próximo encuentro en condición de local ante Juan Pablo II este 21 de marzo.

Además, tras disputarse la octava fecha del Torneo Apertura, se aproxima el clásico frente a Universitario de Deportes, un partido clave en la lucha por los primeros puestos de la Liga 1.