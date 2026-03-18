Ángel Comizzo lanza dura crítica contra Jean Deza

El exentrenador de Atlético Grau cuestionó la indisciplina del jugador, señalando que ha sido clave en su irregular carrera.

Sin duda, Jean Deza ha sido uno de los talentos más desaprovechados del fútbol peruano. Un jugador que supo mostrar su calidad en ligas de Europa y en equipos importantes del Perú, pero que hoy enfrenta un futuro incierto.

Las malas actitudes, reconocidas por el propio jugador, también lo han convertido en blanco de críticas desde distintos sectores, como la prensa, la opinión pública e incluso sus propios colegas y entrenadores.

En esa línea, el exentrenador del Atlético Grau de Piura se pronunció sobre el habilidoso extremo, de quien destacó su talento, pero también recalcó las malas decisiones que lo llevaron a convertirse en un talento desaprovechado.

OPINÓ SOBRE EL JUGADOR

Ángel Comizzo, quien opinó sobre el jugador en el programa “Linkeados”, resaltó su talento natural, pero cuestionó sus problemas de indisciplina, los cuales lo llevaron a ser considerado un desperdicio del fútbol.

Asimismo, indicó haber visto sus habilidades en el terreno de juego, señalando que son pocos los jugadores que nacen con ese talento natural. “Jean Deza es un desperdicio del fútbol. Un jugador con un talento inigualable. Yo lo he visto hacer cada cosa en el campo de juego, que es para los elegidos”.

POSIBILIDADES DE MEJORAR

El técnico también resaltó que los problemas de disciplina son un factor clave en este tipo de casos. “Jean Deza es un desperdicio del fútbol. Un jugador con un talento inigualable. Yo lo he visto hacer cada cosa en el campo de juego, que es para los elegidos”, agregó.

Por otro lado, el estratega fue muy crítico al opinar sobre las posibilidades de que un jugador así muestre algún cambio significativo. “Ponen en duda a los entrenadores si van a mejorar o no; por más promesa que te hagan, es muy difícil que vuelvan a ser disciplinados", finalizó.