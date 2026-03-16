Juan Reynoso sobre el mal momento de Melgar: “El equipo no me representa en su totalidad”

El entrenador del cuadro arequipeño pidió disculpas a los hinchas luego del 0-0 en casa y reconoció que su equipo no atraviesa su mejor momento en el Torneo Apertura.

El entrenador de FBC Melgar, Juan Reynoso, expresó su preocupación por el rendimiento de su equipo tras empatar 0-0 frente a Atlético Grau por el Torneo Apertura de la Liga 1. El encuentro se disputó en el Estadio Monumental de la UNSA y dejó al conjunto arequipeño sin conocer la victoria en sus últimos cinco partidos entre el torneo local y la Copa Sudamericana.

Tras el compromiso, Reynoso fue autocrítico al evaluar el desempeño del equipo y señaló que lo mostrado en el campo no refleja completamente la identidad que busca para su plantel. “No me representa en su totalidad, pero hay momentos que sí. Obviamente que hay que sostener esos momentos. Mis equipos siempre han ganado porque hay competencia y el que esté mejor juega”, manifestó el estratega.

El popular “Cabezón” también explicó algunos aspectos tácticos del partido y reconoció que su equipo aún tiene aspectos por mejorar. Indicó que Melgar inició el encuentro con cinco jugadores ofensivos, pero el dominio y la posesión del balón no lograron traducirse en goles ni en situaciones claras frente al arco rival.

Asimismo, el técnico cuestionó que el equipo recién logre plasmar su idea de juego en los segundos tiempos, una situación que, según indicó, se ha repetido en los últimos partidos. Reynoso admitió que el equipo no estuvo en su mejor versión, pese a tener el control del encuentro, y señaló que incluso el rival pudo llevarse la victoria.

SE DISCULPÓ CON HINCHAS

Finalmente, el entrenador pidió disculpas a los hinchas por los resultados recientes y aseguró que analizarán lo ocurrido para corregir errores. Actualmente, Melgar suma 10 puntos en la tabla de posiciones y se encuentra a siete unidades del líder Los Chankas, en un inicio de temporada que ha generado preocupación entre los seguidores del club arequipeño.