Jorge Fossati confirma diálogo con Universidad de Chile para asumir como entrenador

Medios chilenos señalan que el exentrenador de Universitario de Deportes estaría cerca de llegar al fútbol chileno tras la salida de Francisco Meneghini.

Nuevo destino para el exentrenador de Universitario de Deportes. El técnico uruguayo Jorge Fossati estaría a punto de convertirse en el nuevo entrenador de Universidad de Chile, según informaron diversos medios de prensa del país sureño.

Según informaron medios de Chile, el entrenador uruguayo se perfila como una de las principales opciones para asumir la dirección técnica de uno de los equipos más importantes de ese país. De acuerdo con estas versiones, ya existirían negociaciones que acercan al estratega al fútbol chileno.

PALABRA DE JORGE FOSSATI

Asimismo, el exentrenador peruano se refirió al estilo de juego que caracteriza a los equipos que dirige. "Lo que yo busco con mis equipos es que sean equilibrados. Si considero que jugar bien es hacer bien atacar y defender, necesito que el equipo ataque con balance. Defienda con gente que recupere y pueda ponerse en sintonía de ataque inmediatamente", indicó.

También indicó sobre el protagonismo que le gusta que tengan sus equipos en el terreno de juego. "Tener un equipo que trabaje como tal. A mí me gusta buscar el protagonismo y no esperar que llegue por errores del rival. Los estudio, pero lo que más me preocupa es corregir nuestra propia idea y que esa salga cada vez mejor", agregó.

EN CHILE DAN POR HECHA SU LLEGADA

Por otro lado, medios y periodistas chilenos dan por hecha su llegada, así como lo afirmó Wilson Méndez, periodista de Carvé Deportiva. "Fossati será el nuevo entrenador de Universidad de Chile”, manifestó.

Por otro lado, la cadena deportiva TNT Sports señaló que Jorge Fossati es uno de los principales candidatos, tras la salida del anterior entrenador. "Está en la lista. Es el candidato para asumir la dirección técnica de la 'U' tras la salida de Francisco Meneghini"