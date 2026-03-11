¡Clasificado! Sporting Cristal supera a Carabobo en penales

Con goles tempraneros de Castillo para Carabobo y un descuento de Maxloren Castro, Sporting Cristal se impuso en la tanda de penales y aseguró su pase a la siguiente fase del torneo continental.

Directo a fase de grupos. En un partido emocionante, Sporting Cristal cumplió el objetivo de superar la Fase 3 de la Copa Libertadores, derrotando en la tanda de penales a Carabobo tras un partido intenso.

Luego de perder 2-1 en los 90 minutos y luego haber ganado 1-0 de visita, el partido tuvo que extenderse hasta la tanda de penales, donde el cuadro rimense se impuso con un marcador de 3-2 consolidando así su clasificación .

PARTIDO INTENSO

El partido empezó de una manera distinta para los dirigidos por Paulo Autuori; el cuadro venezolano empezó abriendo el marcador con un gol a los 4 minutos de la mano de Castillo y al minuto 29 el mismo jugador ampliaría la ventaja con un derechazo al arco.

Luego de esto, el gol del cuadro celeste llegó desde el banco de suplentes, cuando el técnico decidió hacer ingresar a Maxloren Castro, quien al minuto 50 marcó el gol del descuento, llevando el partido a los penales.

CLASIFICACIÓN CELESTE

Por otro lado, Sporting Cristal ejecutó una buena tanda de penales, mostrando precisión en sus disparos, lo que le permitió ganar 3-2 y asegurar su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores.