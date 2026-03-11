FPF busca talento: contactó a más de 150 jugadores con raíces peruanas

El jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, Manuel Barreto, señaló que el objetivo es ampliar la base de jugadores elegibles para las selecciones nacionales.

El proceso de renovación de jugadores rumbo al Mundial 2030 ha comenzado. Tras la mala campaña realizada en la última eliminatoria, la Federación Peruana de Fútbol ha decidido buscar más opciones para impulsar la tan esperada renovación del plantel.

Asimismo, el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Barreto, se refirió al trabajo que vienen realizando en la promoción de nuevos talentos y en la búsqueda de jugadores del exterior con raíces peruanas.

CAPTACIÓN DE TALENTOS

Manuel Barreto indicó que este trabajo se viene complementando con los proyectos que dejó José Guillermo del Solar, con el objetivo de potenciarlos en beneficio del desarrollo de nuevos talentos. "En cinco o seis meses vimos a cuatro mil chicos y hoy 60 ya están colocados en Liga 1 y Liga 2”.

Además, uno de los puntos en los que se viene trabajando es en la captación de talentos en el extranjero, con el objetivo de ampliar la base de jugadores elegibles para las selecciones nacionales. “De julio hasta marzo se contactó a más de 150 chicos a nivel internacional con raíces peruanas y 20 de ellos ya han debutado en selecciones. Casos como Gruber y Chávez son los más conocidos, pero hemos tenido a varios más”, indicó.

SELECCIÓN SUB-17

Por otro lado, uno de los retos que está por afrontar la selección peruana sub-17 no fue ajeno para Manuel Barreto, ya que los rivales a vencer son selecciones muy preparadas. “Cuando miras a Brasil y Argentina en el mismo grupo, no te alegras, pero están cuatro de los siete clasificados del año pasado. Son rivales a los que hemos enfrentado. Creo que vamos a llevar las herramientas para poder clasificar a la siguiente fase”, finalizó.