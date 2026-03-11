Sport Boys anuncia la salida del técnico Jaime de la Pava tras malos resultados

El club rosado confirmó que el entrenador colombiano dejó el cargo de mutuo acuerdo luego del complicado inicio en el campeonato.

El club Sport Boys confirmó la salida del entrenador Jaime de la Pava, quien dejó de ser director técnico del primer equipo tras llegar a un acuerdo con la directiva para finalizar su vínculo. La decisión se produce luego de una serie de resultados negativos que dejaron al conjunto chalaco en la parte baja de la tabla.

El equipo rosado atraviesa un momento complicado en el torneo, ya que solo ha logrado sumar cinco puntos en seis jornadas disputadas. Esta situación lo ubica en el penúltimo lugar de la clasificación, lo que generó preocupación entre los dirigentes y llevó a replantear el rumbo deportivo del club.

Mediante un comunicado oficial, Sport Boys informó a sus hinchas y a la opinión pública sobre la desvinculación del estratega colombiano y de todo su comando técnico. En el mensaje, la institución agradeció el trabajo realizado durante el tiempo que estuvo al frente del equipo.

OBJETIVOS DEPORTIVOS

Finalmente, el club reafirmó su compromiso de continuar trabajando para mejorar su desempeño en el campeonato y alcanzar sus objetivos deportivos. Asimismo, expresó sus buenos deseos para el futuro profesional de De la Pava, mientras evalúa quién asumirá la dirección técnica en lo que resta de la temporada.