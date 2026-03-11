Irán no jugaría el Mundial 2026: selección se retiraría tras conflicto con EEUU

La participación de Irán en el Mundial 2026 ha quedado en duda luego de que autoridades del país asiático anunciaran que su selección nacional no competiría en el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá, generando incertidumbre en el fútbol internacional.

Fuera del Mundial 2026

El ministro de Deportes de Irán, Ahman Donyamali, aseguró que la selección de su país no participará en la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, debido a las tensiones políticas con Estados Unidos tras recientes ataques militares.

“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, declaró el funcionario, según informaron medios internacionales que citan a la agencia DPA. Sus declaraciones hacen referencia a los ataques del pasado 28 de febrero, atribuidos a Estados Unidos e Israel, en los que falleció Alí Jamenei.

Donyamali sostuvo además que su país atraviesa un contexto de conflicto que impide cualquier participación deportiva internacional. “Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregó.

FIFA y Estados Unidos mantienen postura sobre participación iraní

Las declaraciones del ministro iraní se producen pocas horas después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, informara sobre una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se abordó la situación de Irán y su clasificación al torneo.

Según publicó Infantino en sus redes sociales, Trump reiteró que la selección iraní sería bienvenida a competir en la Copa Mundial de la FIFA 2026. “Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, señaló el dirigente.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y, según el calendario, la selección de Irán debía disputar sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense: el 15 y 21 de junio en Los Ángeles, frente a Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente, y el 26 de junio en Seattle contra Egipto.

En noviembre pasado, el presidente estadounidense había garantizado que jugadores y cuerpo técnico iraníes recibirían visas para ingresar al país, aunque aclaró que la autorización no se extendería a los aficionados, alegando razones de seguridad nacional.