Jorge Amado Nunes: “Alex Valera es el mejor nueve del fútbol peruano y de la Selección”

Por: Manuel Silva Córdova

Desde que llegó al Perú para defender la camiseta de Universitario, Jorge Amado Nunes se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la plantilla y en un futbolista muy querido por la afición crema. Actualmente, el popular ‘Cenizo’ disfruta de su familia y se dedica a enseñar deportes a niños. En ese contexto, Panamericana.pe conversó con el exjugador para conocer su opinión sobre el torneo nacional y el futuro de la Selección Peruana.

Inició la Liga 1 2026. ¿Cómo evalúas el comienzo del torneo para Universitario?

Es el tricampeón del fútbol peruano y va por el tetracampeonato. Tiene un buen plantel, ha realizado buenas incorporaciones y hay que esperar un tiempo prudente para ver qué le pueden sumar al equipo los nuevos refuerzos.

¿Crees que Javier Rabanal era el técnico que necesitaba el equipo tras la salida de Jorge Fossati?

Es prematuro emitir un juicio tan rápido. El hincha de Universitario es muy pasional y cuando algo no le gusta lo hace sentir.

¿A partir de qué fecha se pueden sacar conclusiones sobre el trabajo de Javier Rabanal?

El equipo tiene una base sólida. Hay un plantel consolidado con grandes virtudes. El entrenador nuevo tiene otro tipo de visión. Los dos primeros partidos estuvieron bien, pero luego hubo situaciones que cambiaron un poco. Javier Rabanal cree mucho en la rotación. Esperemos ver qué pasa. No quiero ser muy drástico.

En estas primeras jornadas del certamen, ¿qué jugadores te han sorprendido?

Todavía no hay uno que me haya sorprendido, pero es prematuro hablar de eso. La ‘U’ tiene un plantel consolidado, con experiencia y que viene de ser tricampeón. Los jugadores que han llegado tendrán que acoplarse porque han llegado a un equipo muy exigente. En la ‘U’ no se espera a nadie.

Sekou Gassama ha sido uno de los más criticados porque se pensó que sería el 9 del equipo. ¿Qué opinas?

Siguen esperando al ‘9’ y Alex Valera sigue siendo, por lejos, el mejor número nueve del fútbol peruano. Valera en la ‘U’ es indispensable por su rendimiento y jerarquía. Esperemos que los jugadores que han llegado y el entrenador estén a la altura de la historia de Universitario.

Mencionas a Valera. ¿Crees que debería ser el delantero de la Selección Peruana?

Es el mejor nueve que tiene el fútbol peruano, sin duda, y se merece ser el delantero titular de la Selección Peruana. Lo ha demostrado. Es un jugador extraordinario. Alex Valera, incluso lesionado, tiene que jugar en la ‘U’. Hasta lesionado es importante. Valera ya se ganó un respeto.

Foto: José Delgado

Como exjugador de Universitario, ¿en qué torneo debería enfocarse el equipo: ¿Liga 1 2026 o Copa Libertadores 2026?

Los dos certámenes son importantes. Universitario tiene un buen plantel. Espero que los refuerzos estén a la altura del club y puedan ayudar a competir tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. El torneo local también es importante porque ofrece la posibilidad de salir tetracampeón en la historia del fútbol peruano. Lo más lindo para un jugador es entrar en la historia de un club y que el hincha siempre te recuerde por haber salido campeón. Universitario tiene equipo para afrontar los dos frentes.

Ahora hablando del compadre, ¿qué opinas del inicio de torneo de Alianza Lima?

Por ser una institución importante, tiene que intentar iniciar bien y ser protagonista en el torneo. Indudablemente eso es lo que busca Alianza Lima.

¿Consideras que Pablo Guede debe continuar en Alianza a pesar de la eliminación de la Copa Libertadores?

La profesión de entrenador es insalubre. Vivimos en un fútbol muy resultadista. Quedar eliminado es un golpe duro y al hincha le cuesta asimilarlo. Es lógico que salga a manifestarse. Eso es normal, así es el fútbol. Aquí en Perú los entrenadores saben que se vive de resultados y, si no los hay, no hay continuidad. El hincha no espera.

¿Crees que Alianza Lima tiene el plantel para campeonar esta temporada y evitar un tetracampeonato de la ‘U’?

Sé que competirá contra la ‘U’, y no solamente Alianza Lima, sino todos los equipos de la liga. Universitario es el tricampeón, así que es uno de los equipos con mayores opciones.

Selección Peruana

El exjugador de Universitario también opinó sobre la llegada del brasileño Mano Menezes al banquillo de la Selección Peruana. El estratega debutará a fines de marzo en dos compromisos amistosos en Europa.

¿Cómo crees que le irá a Mano Menezes en estos primeros partidos amistosos?

Esperemos que le vaya bien. Se dice que la Selección es el reflejo del torneo local, pero no creo que sea así. Ojalá le vaya bien y podamos llegar al próximo Mundial.

Foto: José Delgado

¿Qué cosas nuevas te gustaría ver en la Selección Peruana?

Lo que siempre ha sido parte de su historia. El jugador peruano sabe jugar muy bien al fútbol. Es muy exquisito: ese buen toque de balón, esa posesión que tiene y el espectáculo que brinda, porque no solo juega bien. La Selección Peruana ha tenido grandes jugadores como Julio César Uribe, Hugo ‘Cholo’ Sotil, Teófilo ‘El Nene’ Cubillas, Héctor Chumpitaz y César Cueto. El fútbol peruano ha tenido grandes figuras y espero que vuelva a recuperar esa línea.