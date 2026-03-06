Perú tendrá a sus mejores exponentes de la marcha atlética en el Mundial por Equipos de Brasil

La Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA), que recibe un importante apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), anunció a sus atletas estelares que estarán presentes en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipos 2026, que se desarrollará en la ciudad de Brasilia (Brasil), el 12 de abril.

Se trata de una delegación de marchistas con importantes logros en los últimos años, como la bicampeona mundial Kimberly García; Evelyn Inga, diploma olímpico en Paris 2024; Mary Luz Andía y Luis Henry Campos, medallistas bolivarianos en Ayacucho-Lima 2025.

El equipo nacional, compuesto por 13 deportistas, cuenta con el respaldo de la actual gestión del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, quien ha fortalecido los programas se subvención económica como el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y el Programa Ciclo Olímpico, que le permite a los atletas contar con los recursos económicos para su preparación.

Este es el equipo peruano que estará presente en Brasil

-Media Maratón Marcha Damas: Mary Luz Andía, Kimberly García, Evelyn Inga, Yadira Orihuela.

-Media Maratón Marcha Varones: Kevin Cahuana, Luis Henry Campos, Jaime Ccanto, Miguel Quispe.

-Maratón 42k Marcha Damas: Brigitte Coaquira, Estrella Rojas.

-10km U20 Damas: Rocío Andía, Lourdes Vega.

-10km U20 Varones: José Ccoscco

Cabe recalcar que Kimberly García y Evelyn Inga pertenecen al Programa Ciclo Olímpico del IPD; en tanto que Mary Luz Andía, Luis Henry Campos, Estrella Rojas se encuentran en el PAD.