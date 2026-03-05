Lesión deja fuera a Gassama: Universitario sin su delantero para el duelo en Andahuaylas

Gassama se pierde el partido de Universitario contra Chankas debido a una dolencia muscular, convirtiéndose en una baja sensible para el plantel.

A pocos días de disputarse la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, una de las incorporaciones del cuadro crema en la ofensiva sufrió una lesión que le impedirá participar en este partido, convirtiéndose en una baja importante para el plantel dirigido por Javier Rabanal.

Esta situación se dio a conocer luego de que Universitario de Deportes disputara un partido amistoso de preparación el pasado miércoles contra la Universidad César Vallejo. El encuentro terminó empatado 2-2, y la actuación de Sekou Gassama llamó la atención debido a su destacada participación.

El delantero senegalés no participó en dicho cotejo. Según información de RPP, el jugador no fue citado por el técnico español debido a una dolencia muscular, lo que lo alejaría de las canchas un par de semanas más.

SE PERDERÁ EL PARTIDO CONTRA CHANKAS

El delantero, quien desde su debut contra Cienciano en la tercera jornada del campeonato no ha tenido muchos minutos en el campo, ha generado preocupación tanto en la hinchada crema como en la directiva del club.

Asimismo, el delantero no formará parte de la delegación que viajará con el club a Andahuaylas, lo que marcará su tercer partido consecutivo sin ver acción con el tricampeón del fútbol peruano.