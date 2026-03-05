La Videna será sede del Lima Bádminton Open 2026 del 5 al 8 de marzo

Del 5 al 8 de marzo, las modernas instalaciones del Polideportivo 2 de la Videna serán sede del Lima Bádminton Open 2026, torneo organizado por la Federación Deportiva Peruana de Bádminton con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), que dará inicio al Circuito Nacional de esta disciplina.

Entre los más de 200 participantes de todo el país estará Naomi Junco, quien es una de las candidatas a quedarse con el primer lugar en la modalidad Singles damas e integra el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, que en la actual gestión del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, busca fortalecer la preparación internacional de nuestros badmintonistas.

Otras modalidades en competencia serán Singles varones, Dobles damas, Dobles varones y Dobles mixtos. Las categorías a disputarse son Sub-11, Sub.13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Open.

Este certamen sumará puntos para el ranking nacional, con miras a conformarse la selección peruana que nos representará en futuros certámenes internacionales.

MÁS TORNEOS

En abril se realizarán otros dos torneos de bádminton en Lima. Del 7 al 10 de abril, nuestra capital albergará el XXIX YONEX Pan Am Individual Championships 2026, el torneo individual más importante del continente y parte del circuito mundial BWF.

Mientras que el 11 de abril, la emoción continúa con la Pan Am Air Badminton Cup 2026, clasificatorio rumbo a la BWF World Cup.