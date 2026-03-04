Sport Boys habría alcanzado acuerdo de palabra con Carlos Zambrano y Miguel Trauco

El club chalaco tendría todo encaminado para sumar a los exjugadores de Alianza Lima a la espera de la firma oficial.

Sport Boys llegó a un acuerdo de palabra con Carlos Zambrano y Miguel Trauco para que se conviertan en sus nuevos refuerzos por lo que resta de la temporada 2026. Tras su salida de Alianza Lima, ambos futbolistas quedaron libres y en las próximas horas podrían concretar su incorporación al cuadro rosado.

Según se pudo conocer, las conversaciones avanzaron de manera positiva y solo restan detalles formales para que el acuerdo se oficialice. La directiva chalaca enviará la propuesta contractual en breve y, de no mediar inconvenientes, los jugadores estamparán su firma para sumarse al plantel que dirige Jaime de la Pava.

El vínculo sería hasta el final de la presente campaña, con la posibilidad de extenderse por una temporada adicional en caso se cumplan determinados objetivos deportivos. La eventual renovación apunta también al proyecto institucional con miras al centenario del club en 2027, una fecha clave para la institución del Callao.

NO DEBUTARON CON ALIANZA LIMA

Cabe señalar que tanto Zambrano como Trauco pueden fichar por otro club en el Torneo Apertura, ya que dejaron Alianza antes de debutar oficialmente en el equipo que conduce Pablo Guede. Ambos futbolistas fueron separados del conjunto blanquiazul por un caso de indisciplina y, además, afrontan una denuncia presentada en enero por una ciudadana argentina por un presunto abuso sexual, situación que continúa en investigación.