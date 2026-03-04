Sporting Cristal venció 1-0 a Carabobo y quedó cerca de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Con un gol de Yoshimar Yotún, Sporting Cristal venció a Carabobo y sacó ventaja para el partido de vuelta de la Copa Libertadores 2026.

Importante paso para el equipo cervecero. Sporting Cristal logró un gran triunfo que lo pone en ventaja para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, al vencer en condición de visita a Carabobo.

En el Estadio Misael Delgado, el cuadro cervecero se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de Yoshimar Yotún, quien definió tras un mano a mano en el área rival, dándole así la ventaja para el partido de vuelta.

CRISTAL DIO EL PRIMER GOLPE

Sporting Cristal, que dominó los primeros minutos del encuentro, logró ponerse rápidamente en ventaja mediante un penal ejecutado por Yoshimar Yotún, tras una falta cometida en el área sobre el propio mediocampista.

Asimismo, pudo ampliar la ventaja con un gol del delantero brasileño Felipe Vizeu; sin embargo, la anotación fue anulada tras la revisión del VAR, al detectarse una mano en la jugada previa.

CARABOBO GÉNERO MUY POCO

El conjunto local tuvo muy pocas aproximaciones al arco rival y solo generó dos ocasiones claras de gol. La primera fue protagonizada por Edson Tortolero, quien quedó mano a mano con el portero, pero definió desviado.

La segunda llegó a los 34 minutos, tras la ejecución de un tiro libre que terminó en un cabezazo, el cual pasó lejos del arco rival.