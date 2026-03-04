¡Orgullo peruano! Hannah Saavedra se corona campeona en el Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship

La peruana tuvo una sobresaliente actuación en la final al sumar 11.83 puntos, resultado que le permitió quedarse con el título.

El bodyboard peruano vive un momento histórico. La tablista nacional Hannah Saavedra se proclamó campeona de la categoría Junior en el Hawái Pipeline Bodyboarding Championship, considerado el evento más emblemático del bodyboard mundial y disputado en la exigente ola de Pipeline, en Hawái.

Integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), la peruana tuvo una sobresaliente actuación en la final al sumar 11.83 puntos, resultado que le permitió quedarse con el título y superar a la japonesa Nanami Seta y a la local Kaipo’i Koa.

La jornada también fue de celebración gracias a Maycol Yancce, quien se coronó campeón en la categoría Open Men’s, imponiéndose a los hawaianos Jeffrey Hubbard y David Hubbard, referentes de la disciplina.

RESPALDO DEL IDP

Ambos logros cuentan con el respaldo de la actual gestión del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, que viene fortaleciendo la preparación internacional de los tablistas a través de la Federación Deportiva Nacional de Tabla y el apoyo constante a los deportistas del PAD.

Estos resultados consolidan el gran momento que atraviesa el bodyboard peruano y evidencian el talento de una nueva generación que continúa dejando en alto el nombre del país en las olas más desafiantes del mundo.