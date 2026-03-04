Matías Di Benedetto ya es peruano: defensor obtuvo su nacionalidad

Defensor juró como ciudadano peruano y expresó su orgullo por representar al país, lo que permitirá a Universitario contar con un cupo adicional de extranjero para el resto de la temporada.

El defensor de Universitario de Deportes logró cumplir uno de los objetivos que se trazó a inicios de la temporada. Más allá de lo deportivo, el futbolista argentino obtuvo la nacionalidad peruana en una ceremonia realizada en las oficinas de Migraciones.

Matías Di Benedetto juró como ciudadano peruano, por lo que dejará de ocupar plaza de extranjero en Universitario de Deportes para lo que resta de la temporada 2026 de la Liga 1. Esta noticia representa una gran satisfacción para la directiva del cuadro crema.

Con la obtención de la nacionalidad peruana, Matías Di Benedetto volverá a estar habilitado para jugar con Universitario de Deportes en el torneo local, ya que en los próximos días recibirá su Documento Nacional de Identidad (DNI).

DI BENEDETTO YA ES PERUANO

El defensor argentino se sintió muy agradecido y orgulloso por obtener la nacionalidad, dando unas palabras expresando lo que significa para él ser peruano. "Sinceramente, estoy muy agradecido y es un orgullo muy grande para mí representar a este país, un ciudadano más. Llegué con la ilusión de quedarme y hacer una gran carrera", indicó.

Asimismo, expresó su agradecimiento a Universitario de Deportes por los momentos vividos en los últimos años y aseguró que continuará defendiendo la camiseta crema, ahora en condición de jugador peruano. “El país y su gente me abrieron las puertas con mucha alegría y empatía. Me sentí muy bien desde que llegué. Ya es mi cuarto año y estoy muy contento (...) Agradezco a Universitario por abrirme las puertas y tratarme tan bien. Orgulloso de recibir la nacionalidad. ¡Que viva el Perú!”, finalizó.