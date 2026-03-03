“No me convoquen”: Carrillo habla sin filtros sobre jugar en la altura

En medio de la espera por la nómina de la Selección Peruana, André Carrillo sorprendió al pronunciarse sobre su futuro en la Bicolor y su negativa a jugar partidos en ciudades de altura.

Tras confirmarse los partidos amistosos que disputará la Selección Peruana durante la fecha FIFA de marzo frente a Senegal y Honduras, crece la expectativa por conocer la lista de jugadores convocados que presentará el técnico Mano Menezes.

Uno de los jugadores que se esperaba ver en la lista de convocados es André Carrillo, debido a la continuidad que viene teniendo en Corinthians. Sin embargo, el futbolista dio declaraciones recientes en las que se refirió a su futuro con la Selección Peruana de cara al camino rumbo al Mundial 2030.

PIDIÓ NO SER CONVOCADO

En una reciente entrevista en el programa Full Deportes, conducido por el periodista Eddi Fleischman, le consultaron a André Carrillo sobre la posibilidad de disputar los partidos de Eliminatorias en ciudades de altura, ante lo cual el jugador respondió de manera negativa y en modo de broma. "Si va a ser en la altitud, que no me convoquen, porque no aguanto", declaró.

Asimismo, indicó que para Perú no sería ventajoso jugar en ciudades de altura como lo hacen otras selecciones. "Sinceramente no sé. Yo no sacaría ventajas personalmente, te lo digo por mí. Probablemente los jugadores que están habituados a jugar ahí sí, pero hoy por hoy creo que eso no influye mucho, ¿sabes? Bolivia probablemente te saque ventaja, pero Ecuador, que también tiene altura, ya da para competir allí", argumentó el delantero.