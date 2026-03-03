Zambrano y Trauco podrían convertirse en nuevos refuerzos del Boys

La directiva rosada apunta a dos experimentados seleccionados para potenciar su equipo de cara a la recta final del mercado de fichajes.

A pocos días del cierre del mercado de fichajes del fútbol peruano, este podría dar un giro inesperado para uno de los equipos que busca ser protagonista en la temporada, con el objetivo de pelear el campeonato y asegurar su clasificación a torneos internacionales.

Ambos jugadores se encuentran actualmente libres, y la directiva del Sport Boys no vería con malos ojos su incorporación, ya que el técnico Martín Noriega busca seguir reforzando su plantel tras el irregular inicio en el Torneo Apertura.

BOYS BUSCA INCORPORACIONES

Carlos Zambrano y Miguel Trauco encabezan la lista de posibles incorporaciones, generando expectativas en los hinchas rosados que buscan que su equipo tome protagonismo en el torneo local.

Las conversaciones más avanzadas son con Carlos Zambrano, quien también se encuentra interesado en conformar el plantel después de la fecha FIFA de marzo. Un punto clave para la directiva rosada es que el jugador se encuentra con una condición física óptima.

MIGUEL TRAUCO SE ACERCA AL BOYS

La banda izquierda también podría reforzarse, ya que Miguel Trauco se encuentra como agente libre y es la principal opción para cubrir ese sector del equipo. Cabe resaltar que el jugador estuvo previamente en conversaciones con Unión Comercio de la Liga 2; sin embargo, no se llegó a un acuerdo entre ambas partes.

Por otro lado, el interés por Miguel Trauco también responde a la posible salida de Sebastián Aranda, quien tendría todo encaminado para emigrar al fútbol de la República Checa.