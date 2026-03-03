¡Eliminado de la Copa del Rey! Barcelona goleó 3-0 al Atlético de Madrid, pero no le alcanzó

El cuadro azulgrana se impuso en el Camp Nou, aunque no logró remontar el 4-0 sufrido en la ida y el Atlético avanzó a la final.

El FC Barcelona estuvo cerca de la hazaña, pero el resultado no le alcanzó. Pese a vencer 3-0 al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, el conjunto azulgrana, dirigido por el alemán Hansi Flick, quedó eliminado en las semifinales de la Copa del Rey al no poder revertir el 4-0 encajado en el partido de ida.

El equipo catalán mostró intensidad y logró recortar distancias con los goles de Marc Bernal a los 29 minutos y de Raphinha, de penal, en el tiempo añadido del primer tiempo. En la segunda mitad, nuevamente Bernal marcó el tercero a los 72’, encendiendo la ilusión de forzar la prórroga. Sin embargo, el tanto que necesitaban nunca llegó.

La noche también dejó preocupación en el cuadro blaugrana por las lesiones de Jules Koundé y su reemplazante Alejandro Balde, que tuvieron que abandonar el campo. A pesar del empuje y dominio en varios pasajes del encuentro, el esfuerzo resultó insuficiente ante un Atlético que supo administrar la amplia ventaja conseguida en la ida.

NO LE ALCANZÓ AL BARZA

Con este resultado, el Atlético alcanzó su vigésima final del torneo, competición en la que suma diez títulos. El más reciente fue en 2013, cuando venció 2-1 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu bajo la dirección de Diego Simeone. Ahora, el cuadro rojiblanco disputará la final ante el RCD Mallorca el próximo 6 de abril en el Estadio de La Cartuja.