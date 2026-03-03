Rodrygo fuera del Mundial 2026 por ruptura de ligamento cruzado

La grave lesión mantendrá a Rodrygo varios meses alejado de las canchas, comprometiendo su participación en lo que resta de la temporada y en el Mundial 2026.

Una mala noticia para la selección brasileña y el Real Madrid: uno de sus jugadores más determinantes sufrió una lesión que lo mantendrá varios meses alejado de las canchas, situación que incluso lo dejará fuera del Mundial 2026.

La noticia fue confirmada por el servicio médico del Real Madrid. Durante el último partido contra el Getafe por la Liga Española, el jugador brasileño sufrió en un intento de regateo a un rival que le provocó la grave lesión.

GRAVE LESIÓN

Mediante un comunicado, el club blanco informó la lamentable noticia que compromete su participación en lo que resta de la temporada. "Hoy a nuestro jugador se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", indicó.

La lesión se produjo cuando, en un cruce, la rodilla derecha del jugador quedó enganchada mientras intentaba regatear a Adrián. A pesar de los gestos de dolor, Rodrygo continuó en el campo e incluso tuvo una oportunidad de convertir un gol.

SE PIERDE EL MUNDIAL 2026

Esta noticia no solo afecta al Real Madrid, sino también a Carlo Ancelotti, ya que Rodrygo era un jugador fijo en su convocatoria para la próxima Copa del Mundo 2026. Mientras tanto, el jugador se someterá a una intervención quirúrgica, tras la cual iniciará su proceso de recuperación.