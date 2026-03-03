Hernán Barcos tras su abrazo con Alex Valera: “Son cosas que quedan ahí”

El delantero de FC Cajamarca aseguró que el altercado con el atacante crema quedó en el pasado y analizó la derrota ante Universitario.

El atacante de FC Cajamarca, Hernán Barcos, puso punto final a la controversia con Alex Valera y se pronunció sobre el abrazo que ambos protagonizaron en el estadio Monumental. El experimentado delantero señaló que el gesto fue algo natural entre colegas y restó importancia al cruce de palabras que sostuvieron tiempo atrás, cuando defendía la camiseta de Alianza Lima.

“Son cosas que quedan ahí, nosotros como colegas sabemos que esto es fútbol. No se dijo nada más, ya se cerró eso, ya pasó hace tiempo. Son cosas naturales saludar a un compañero”, expresó el ‘Pirata’, dejando en claro que no existe ningún conflicto vigente con el atacante crema, hoy figura de Universitario de Deportes.

En cuanto al partido, Barcos consideró que el 1-0 en contra fue un resultado injusto por lo mostrado en el campo. A su juicio, el trámite fue parejo y el empate habría sido lo más adecuado. “Hicieron un gol de pelota parada que ni ellos se lo esperaban. Creo que nuestro rendimiento los bloqueó y no hicieron su mejor partido”, comentó en el programa ‘Desvelados’.

SOBRE PARTIDO ANTE LA “U”

Asimismo, se refirió a la polémica jugada entre Diego Romero y Arley Rodríguez en los minutos finales, donde se reclamó un posible penal. El delantero sostuvo que, ante la duda, el árbitro debió revisar la acción en el VAR. Finalmente, tuvo palabras de respaldo para Mano Menezes, actual técnico de la Selección Peruana, a quien elogió por su experiencia y capacidad.