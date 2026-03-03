Alianza Lima presenta camiseta de colección que conmemora los 125 años de su historia

Alianza Lima lanzó este martes su camiseta de colección por los 125 años aniversario del club, una edición especial que rompe con el diseño tradicional al presentar franjas horizontales azules y blancas, inspiradas en la camiseta alterna de 1961 utilizada ante Ciclista Lima.

"125 años de grandeza", publicó la institución victoriana en sus redes sociales para anunciar la nueva indumentaria, que incorpora el primer escudo que utilizó el club en 1927, con la bandera del Perú en la parte superior como homenaje a la conexión con su hinchada.

Detalles y precio de edición especial

La camiseta conmemorativa presenta un estilo retro clásico que atrae a los coleccionistas, manteniendo los tradicionales colores azul y blanco pero con un diseño horizontal revolucionario respecto a lo que hoy se conoce.

Los hinchas blanquiazules ya pueden adquirir esta edición especial a través de la web de Nike, con un costo de 269.90 soles en su versión básica y 289.90 soles con los sponsors impresos, convirtiéndose en una pieza infaltable para los seguidores del club en su aniversario 125.