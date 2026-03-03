“Por aquí pasó el campeón de América”: Vidal revela el misterio del grafiti en el camerino del Nacional

El volante chileno explicó el origen del grafiti dejado en el vestuario del Estadio Nacional tras el triunfo de Chile sobre Perú en 2015.

Una de las situaciones más polémicas de los duelos del Clásico del Pacífico se vivió en 2015, cuando jugadores de la selección chilena pintaron el camerino del Estadio Nacional con una frase provocadora: “Más respeto, porque aquí pasó el campeón de América”.

Esta situación generó molestias en el pueblo peruano, ya que, además de haber perdido ese partido, con un marcador 3-4 en contra, sintieron que los jugadores chilenos pecaron de soberbios y se burlaron al realizar esa pinta.

Así que en una reciente entrevista para el programa “Enfocados” con Jefferson Farfán y Guillermo Guisazola, el mediocampista de Colo Colo dio detalles de ese acontecimiento que marcó las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, en las cuales la selección peruana clasificó, mientras los del sur quedaron eliminados.

VIDAL SE REFIRIÓ A PECULIAR SUCESO

Tras ser consultado, Arturo Vidal primero aseguró que los partidos contra Perú tienen un condimento especial y que es de su agrado disputarlos. "Me gustan, me gustan. Contra Perú, contra Argentina. Calientes, sí", aseguró.

Asimismo, aclaró el verdadero motivo por el cual realizaron la pintada en el camerino y precisó que fue una decisión tomada por todo el plantel de ese momento. "Ahí fue una pelea que hubo. Yo me acuerdo que escribimos, pero era porque hubo un desafío de Perú ante nosotros. No es que uno dijera "yo"; fue de todos. Ah, para que respeten al campeón", finalizó.