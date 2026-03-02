Miguel Silveira aclara por qué recién pudo jugar con Universitario en el torneo local

El futbolista explicó por qué recién pudo debutar en la Liga 1 y aseguró sentirse cómodo y respaldado en Universitario de Deportes.

Uno de los fichajes que más controversia generó finalmente debutó en la Liga 1. Miguel Silveira tuvo su estreno en el campeonato local el último fin de semana, durante la victoria de Universitario de Deportes ante FC Cajamarca.

Ante un Estadio Monumental lleno de expectativa, Miguel Silveira ingresó en el segundo tiempo para disputar su primer partido con Universitario de Deportes. El futbolista mostró algunos destellos de buen juego e incluso estuvo cerca de marcar, lo que habría significado un debut soñado con la camiseta crema.

Tras su debut, el jugador reconoció la responsabilidad que implica vestir la camiseta del actual tricampeón del fútbol peruano y manifestó su deseo de seguir sumando minutos para mejorar su rendimiento y aportar al equipo.

PALABRA DE SILVEIRA

El jugador dio declaraciones para L1Max en donde reconoció la felicidad que le genera su debut y lo bien que se siente en la “U”. "Estaba muy ansioso y mi familia también. Estoy contento por el debut. Me siento como en casa y todos me han dado el apoyo que necesitaba", indicó.

Por otro lado, al ser consultado sobre la demora en su debut con la camiseta crema, el jugador indicó que respeta las decisiones del entrenador y que se mantuvo a la espera de su oportunidad con mucha expectativa. "Creo que me sentía bien, pero primero es el equipo. El 'profe' creyó que era el momento correcto y estaba esperando mi chance. Ahora vamos por más. Casi sale el gol. Vamos a concentrarnos para que se dé próximamente", declaró.

Finalmente, Silveira destacó su función y de lo cómodo que se siente dentro del equipo y la alta exigencia que implica vestir la camiseta de Universitario de Deportes. "Puedo jugar como interior, un poco más adelante también. Como extremo. En casi todas las posiciones de ataque. Donde quiera el profesor. Este es un club grande y la exigencia es así. Es tricampeón y hay que darlo todo. Correr y dar lo máximo", finalizó.