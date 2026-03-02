Sporting Cristal sanciona a Maxloren Castro y Jair Moretti tras video polémico y no viajarán a Venezuela

Ante la polémica por el contenido viralizado en redes, el cuadro celeste tomó una decisión drástica y retiró a Castro y Moretti de la lista de convocados, mientras evalúa el caso.

En la previa del duelo por la Fase 3 de la Copa Libertadores, el cuadro rimense tomó una decisión drástica contra dos de sus jugadores. A pesar de ser piezas clave en el equipo, la institución decidió sancionarlos por su comportamiento reciente.

Los jugadores en cuestión, Maxloren Castro y Jair Moretti, fueron sancionados luego de que circularan imágenes en redes sociales en las que se les ve participando en una reunión nocturna con amigos.

CRISTAL TOMO DURA MEDIDA

Según información confirmada por RPP, Sporting Cristal tomó medidas drásticas y decidió prescindir de Maxloren Castro y Jair Moretti para este duelo clave, en el que el equipo busca sellar su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El cuadro “cervecero” decidió iniciar las investigaciones correspondientes; sin embargo, se ha establecido que Paulo Autuori no podrá contar con los jóvenes jugadores para el partido. Mientras tanto, ambos futbolistas optaron por alejarse de las redes sociales para no incrementar las críticas ni la polémica.