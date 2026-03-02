Arturo Vidal se confiesa: “Me hubiese encantado jugar en Alianza Lima”

El experimentado volante chileno reveló su simpatía por el club blanquiazul y recordó sus duelos ante el equipo íntimo en la Copa Libertadores.

El mediocampista chileno Arturo Vidal sorprendió al revelar que le hubiese gustado vestir la camiseta de Alianza Lima a lo largo de su carrera profesional. El actual jugador de Colo-Colo confesó su simpatía por el cuadro blanquiazul y expresó su deseo de que el equipo logre el título nacional esta temporada.

Vidal sabe lo que es enfrentar al conjunto íntimo a nivel internacional. En la Copa Libertadores 2024, el ‘Rey Arturo’ disputó encuentros ante los victorianos e incluso les anotó en el estadio Alejandro Villanueva. A sus 38 años y en su segunda etapa con el ‘Cacique’, el volante recordó esos enfrentamientos y destacó el crecimiento del fútbol sudamericano.

“En algún equipo de Perú, me hubiese encantado jugar en Alianza. Le deseo mucha suerte y tengo un hermano allá que es Esteban Pavez. Espero que puedan ganar y ser campeones este año”, señaló el exjugador de FC Barcelona, Juventus FC y FC Bayern Munich, en declaraciones al programa Enfocados.

ALIANZA LIMA ESTÁ PUNTERO

Por su parte, Alianza Lima atraviesa un buen momento en la Liga1 tras vencer 1-0 a UTC en Cajamarca y alcanzar la cima del Torneo Apertura 2026. El arquero Alejandro Duarte resaltó la solidez defensiva del equipo y la importancia de adaptarse a plazas complicadas, manteniendo el objetivo claro de pelear por el campeonato esta temporada.