Mundial de Fútbol 2026: Selección de Irán no participaría tras bombardeo de EEUU e Israel

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán tendrían repercusión en el Mundial de Fútbol 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y que ya tiene a casi todos sus participantes confirmados.

Horas después de los bombardeos, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, dijo que estaría en duda la participación de la selección de su país en el torneo, que está por iniciarse en menos de cuatro meses.

Considera que es poco probable, tras lo sucedido, participar en la Copa del Mundo, pero que esta postura aún no está decidida oficialmente, pues las autoridades deberán definir el tema en las próximas semanas.

GRUPO G

"Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso", indicó consternado por lo sucedido.

Como se sabe, la escuadra iraní ocupa el grupo G del próximo Mundial de Fútbol 2026 junto con Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda. Los tres encuentros que disputará en dicha etapa del torneo se jugarán en sedes de Estados Unidos.