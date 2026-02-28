Alianza Lima ganó 1-0 a UTC en Cajamarca y es líder del Torneo Apertura

Con un gol agónico de Renzo Garcés en los descuentos, el cuadro blanquiazul se impuso en el estadio Héroes de San Ramón y tomó la cima del Torneo Apertura.

Alianza Lima consiguió una victoria clave en condición de visitante al derrotar 1-0 a UTC en Cajamarca y escalar al primer lugar de la tabla del Torneo Apertura 2026. El conjunto íntimo mostró paciencia y determinación para llevarse tres puntos vitales en una plaza siempre complicada.

El encuentro tuvo un inicio accidentado para el equipo local, que sufrió la expulsión de Luis Arce apenas a los 7 minutos de juego. Con superioridad numérica, los dirigidos por el cuadro blanquiazul asumieron el control del balón y buscaron abrir el marcador, aunque la defensa cajamarquina resistió los intentos en la primera mitad.

En el complemento, el trámite cambió cuando Eryc Castillo vio la tarjeta roja a los 69 minutos, dejando también a Alianza con diez hombres. A partir de ese momento, el duelo se volvió más físico y disputado, con ambos equipos priorizando el orden defensivo y reduciendo los espacios en ataque.

SE VIENE FBC MELGAR

Cuando todo apuntaba a un empate sin goles, apareció la pelota parada como recurso decisivo. En el minuto 90+1, tras un tiro de esquina, Renzo Garcés conectó de cabeza y selló el 1-0 definitivo. Con este resultado, Alianza Lima alcanzó los 13 puntos y llegará como líder a su próximo compromiso frente a FBC Melgar en Matute.