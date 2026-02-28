Comisión Disciplinaria abre proceso contra Rabanal, Concha y Caín Fara

El reclamo de Alianza Lima activó un proceso disciplinario que podría derivar en sanciones, afectando el panorama deportivo de Universitario.

A raíz del reclamo presentado por Alianza Lima contra el técnico Javier Rabanal y los jugadores Jairo Concha y Caín Farra, por los incidentes registrados al término del partido ante Sporting Cristal, la Comisión Disciplinaria decidió evaluar el caso según se puedo conocer en RPP.

Este altercado podría salirle caro a Universitario de Deportes, ya que se estima que la Comisión Disciplinaria impondría sanciones tanto al técnico como a los jugadores involucrados. Esta situación perjudicaría al equipo en lo deportivo, considerando además que ya presenta bajas importantes por lesión.

PROCEDIMIENTO QUE TENDRÁ QUE SEGUIR UNIVERSITARIO

Por ello, el cuadro crema, Universitario de Deportes, tendrá tres días hábiles para presentar sus descargos sobre la situación. Luego de ese plazo, la entidad disciplinaria podrá emitir una resolución final sobre el caso.

En el expediente se tomará en cuenta el informe final del delegado del partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, además de la denuncia presentada recientemente por Alianza Lima, a raíz de la discusión protagonizada por el técnico, jugadores e hinchas tras el encuentro.