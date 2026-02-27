Nueva baja en Universitario: lesión obliga a Javier Rabanal a modificar la convocatoria

Una nueva lesión complica el inicio de temporada de Universitario de Deportes, obligando al comando técnico a modificar su convocatoria para el duelo ante FC Cajamarca.

El arranque de campeonato no viene siendo de la mejor manera para Universitario de Deportes; el ritmo exigente que viene ofreciendo la Liga 1 ha sumado un nuevo lesionado para el esquema de Javier Rabanal.

La noticia sacudió con fuerza en Campo Mar, luego de que uno de los jugadores más queridos del plantel sufriera una lesión que lo dejara fuera del duelo ante FC Cajamarca, partido clave para no perder terreno en la lucha por el liderato del campeonato.

CAPITÁN CREMA FUERA DE LA CONVOCATORIA

Aldo Corzo no pudo completar con normalidad los entrenamientos y estaría de baja por algunos días debido a una lesión. La información fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta en el programa de L1Max. “Hoy día se lesionó Aldo Corzo, tiene una lesión, va a estar creo que 10 días más o menos de baja”, declaró.

Ante esta inesperada situación, los planes del entrenador español se ven modificados de cara al once que se presentará este domingo. Sin embargo, este contratiempo también abre la posibilidad de que un jugador que había quedado descartado pueda ser integrado nuevamente al equipo. “Abre la posibilidad de que en la lista ingrese uno más; si se quedaba Aldo Corzo, Silveira quedaba fuera de lista; ahora con esto tal vez ya no”, indicó Peralta

REGRESO DE SANTAMARÍA

Pero no todas son malas noticias para la “U”. En medio del panorama de lesiones, un jugador clave logró recuperarse y podrá ser una alternativa para el técnico Javier Rabanal. Anderson Santamaría superó su lesión y ya se encuentra apto para ser considerado por el cuerpo técnico en el próximo encuentro.