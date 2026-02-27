Cristal define Matute como sede para su partido de Libertadores ante Carabobo

Tras evaluar varias alternativas, Sporting Cristal definió el estadio Alejandro Villanueva como sede para su duelo ante Carabobo por la Copa Libertadores.

Tras superar la fase 2 de la Copa Libertadores, Sporting Cristal apunta a su clasificación a fase de grupos, cuando enfrente por la fase 3 a Carabobo de Venezuela, equipo que viene de eliminar a Huachipato de Chile.

Una de las principales interrogantes era en qué recinto se disputaría este compromiso, ya que el estadio Alberto Gallardo no cuenta con la iluminación requerida para torneos internacionales y por el momento tampoco puede usar el Estadio Nacional.

El último partido lo disputaron en el estadio Miguel Grau del Callao; sin embargo, la directiva celeste manejaba otras alternativas para la Fase 3, entre ellas el estadio de Universitario de Deportes y el de Alianza Lima. Finalmente, el recinto elegido por los rimenses fue el estadio Alejandro Villanueva.

EL PARTIDO SE DISPUTARÁ EN MATUTE

El equipo rimense ha tenido dificultades a inicios de temporada para definir un estadio acorde a lo que venía utilizando en campañas anteriores, debido a que el Estadio Nacional, recinto habitual para sus partidos internacionales, fue descartado por contar con conciertos previamente programados.

Por ello, el Estadio Alejandro Villanueva fue el recinto elegido por el cuadro celeste para disputar su partido como local este miércoles 11 de marzo, en el que buscará sellar su clasificación a la fase de grupos.