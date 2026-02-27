Champions League 2026: Real Madrid vs. Manchester City encabeza explosivos cruces de octavos de final

La emoción de la UEFA Champions League entra en su fase más intensa. Este viernes 27 de febrero se definieron oficialmente las llaves de octavos de final, instancia que reúne a los 16 mejores clubes de Europa y promete partidos de alto voltaje futbolístico.

Real Madrid y Manchester City protagonizan el duelo estelar

El sorteo dejó como principal atractivo el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City, dos de los clubes más dominantes del fútbol europeo en los últimos años. Los dirigidos por el cuadro merengue llegan tras superar los playoffs eliminando al Benfica, mientras que el conjunto inglés buscará revancha en una nueva edición del torneo continental.

Otro de los cruces más llamativos será el choque entre el FC Barcelona y el Newcastle United, mientras que el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, tendrá una dura prueba frente al Chelsea, en una llave que enfrenta a dos planteles repletos de figuras internacionales.

Así quedaron las llaves de octavos de final

El sorteo de la Champions League 2026 también confirmó enfrentamientos de alto nivel como Galatasaray vs. Liverpool, Atalanta vs. Bayern Múnich, Atlético de Madrid vs. Tottenham, Bodø/Glimt vs. Sporting CP y Bayer Leverkusen vs. Arsenal, completando una ronda que anticipa intensas eliminatorias rumbo a cuartos de final.

Entre los cabezas de serie destacan clubes como Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City, mientras que equipos históricos como Real Madrid, PSG, Atlético de Madrid y Atalanta llegaron como no cabezas de serie, configurando un panorama competitivo que mantiene a la Champions League como el torneo de clubes más prestigioso del fútbol mundial.