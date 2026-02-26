Julio César Uribe critica denuncia de Alianza Lima contra Universitario

Prefiere evitar la polémica. El director deportivo del cuadro celeste, Julio César Uribe, en una reciente entrevista se refirió a los incidentes ocurridos al final del partido de Sporting Cristal contra Universitario de Deportes.

Tras el término del partido, los jugadores cremas Jairo Concha y Caín Farra, el técnico Rabanal y un grupo de hinchas celestes protagonizaron un momento tenso, el cual fue registrado y difundido en redes sociales.

Ante ello, Alianza Lima presentó una demanda ante la Comisión Disciplinaria por el accionar del equipo crema tras los hechos ocurridos en el estadio Alberto Gallardo, por lo que se esperaba que en el Rímac se respondiera de la misma manera.

URIBE RECHAZÓ DENUNCIA DE ALIANZA LIMA

Tras lo ocurrido, el “Diamante” manifestó en el programa “Fútbol como cancha” que no presentará ninguna demanda contra los “cremas” y espera que la situación no trascienda, pues considera que se trata de un hecho que ya quedó en el pasado. "Ese tema no lo hemos tocado porque hemos estado conversando sobre lo que sucedió en la Copa Libertadores. Igual esa actitud la rechazamos categóricamente y de la forma más enérgica posible. Felicitar a las autoridades por el gran trabajo y a los hinchas decirles que controlen sus emociones y disfruten del fútbol. No hemos tocado el tema, pero esperemos que no pase nada más", declaró.

Por otro lado, agregó que su labor no es generar conflicto, sino buscar soluciones que beneficien a su club. "Trato de entenderlo porque si uno se pone a observar las cosas que pasan en otros partidos, como una expulsión o si es que le hacen una falta y no la cobran, entonces entran en conflicto. Desde mi posición, mi tarea no es generar conflicto, sino buscar soluciones. Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar. Así que estoy en total desacuerdo con esa decisión, pero siempre lo diré con mucho respeto". Finalizó.