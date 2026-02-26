¿Barcos fue un pedido de Guede? Esto dijo el técnico blanquiazul

El buen momento del delantero argentino en FC Cajamarca reavivó el debate sobre su salida de Alianza Lima, tema que fue consultado directamente a Pablo Guede.

Hernán Barcos vuelve a sonar en tienda blanquiazul. Pablo Guede fue consultado directamente por el atacante argentino si es que hubiera deseado tenerlo en su equipo, pregunta que a primera instancia quiso esquivar.

Esto también es a raíz del buen momento del delantero argentino, quien comanda el ataque de FC Cajamarca y ha comenzado a despertar dudas de si su salida de Alianza Lima era la decisión correcta.

LE PREGUNTARON POR BARCOS

Una de las preguntas más llamativas que recibió el técnico blanquiazul fue si le hubiera gustado contar con Hernán Barcos. Ante ello, el entrenador respondió de una manera particular. “¿No me quieren preguntar otra cosa? No es que el silencio comunique. No estuve, no me corresponde hablar de cosas pasadas. No estuve, no tengo conocimiento. No sé”, respondió el entrenador.

Posteriormente, el entrenador recalcó que su única preocupación es su propio equipo y que está enfocado exclusivamente en sus jugadores, ya que eso es lo que más le importa. "Yo te puedo decir que este grupo es impresionante, la unidad que tiene Alianza Lima en el día a día, el compromiso. En la pretemporada los maté, los llevé hasta el límite y ni 'mu' me dijeron. Con todo esto están respondiendo de una forma positiva y eso me pone muy contento. Lo más importante es la unidad de un grupo que no baja los brazos nunca", finalizó.