Cristiano Ronaldo adquiere el 25% de acciones del Almería y se convierte en copropietario de club español

El delantero portugués Cristiano Ronaldo anunció este jueves la adquisición del 25% de las acciones del club español UD Almería, actualmente en segunda división, como parte de su estrategia de diversificación de inversiones.

La operación se realizó a través de su nueva filial CR7 Sports Investments, recientemente creada para reagrupar sus activos en la industria deportiva. El comunicado oficial no precisa los detalles financieros de la transacción, pero destaca que refleja la "ambición" del jugador por "entrar en el accionariado de clubes de fútbol profesionales".

En el comunicado, Ronaldo expresó que "la UD Almería es un club español con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento". "Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí", dijo el presidente saudí del club andaluz, Mohamed Al Khereiji.

Astro portugués prepara su futuro post-retiro

Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años milita actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, sigue preparando su futuro para el momento en que cuelgue las botas a través de inversiones en sectores como hostelería, salud, bienestar y medios de comunicación. "Espero trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club", señaló el cinco veces ganador del Balón de Oro. El Almería ocupa actualmente el tercer puesto en la clasificación de segunda división, a un punto de la zona de ascenso directo a LaLiga.

Último Mundial del delantero luso

Cabe resaltar, que el delantero portugués participará el próximo verano en su sexto Mundial, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, que según ha confirmado el propio jugador, será el último de su carrera.