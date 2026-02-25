El ‘León’ Zambrano podría continuar su carrera en un club de la Liga 1

El defensor nacional Carlos Zambrano se encuentra sin club tras su desvinculación de Alianza Lima y podría continuar su carrera en el torneo local, ante el posible interés de Atlético Grau.

Tras su abrupta salida de Alianza Lima, luego de verse involucrado en una denuncia por presunta agresión sexual a una ciudadana argentina en Montevideo, cuando el plantel blanquiazul se encontraba concentrado tras el partido ante Colo Colo.

En esta denuncia también estuvieron implicados Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes, al igual que Zambrano, fueron separados del plantel y posteriormente llegaron a un acuerdo para la resolución de sus contratos.

En ese contexto, el defensor de 36 años, Carlos Zambrano, fue separado del cuadro de la victoria y empezó a entrenar por su cuenta a la espera de relanzar su carrera en un nuevo club. Esta posibilidad podría concretarse en un equipo de la Liga 1.

ATLÉTICO GRAU TRAS LOS PASOS DE ZAMBRANO

Uno de los clubes que ha despertado interés por el “Kaizer”, según lo informado en el programa Modo Fútbol, es Atlético Grau, club que analiza seriamente integrarlo a su plantilla pensando en el aporte y la experiencia que le podría brindar en el terreno de juego.

Aunque aún no existe una propuesta formal para el jugador, en las próximas horas podría producirse un primer contacto para presentarle la oferta deportiva y económica del cuadro piurano, Atlético Grau, teniendo en cuenta que el libro de pases se cierra el domingo 15 de marzo.

VOLVERÍAN A JUGAR

Por su parte, Miguel Trauco, quien también estuvo implicado en el escándalo ocurrido en Montevideo, podría relanzar su carrera ante el interés de ADT de Tarma, que busca reforzarse en la posición de lateral izquierdo.

Cabe resaltar que Sergio Peña es el único de los tres que ya se encuentra en actividad deportiva, al ser fichado por el Sakaryaspor de la Segunda División de Turquía.