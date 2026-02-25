Una gran prueba: La Blanquirroja enfrentará a España en amistoso internacional

La Bicolor enfrentará a la Selección Española en un amistoso previo al mundial de 2026. El duelo se disputará en la ciudad de Puebla.

Un duro reto se le suma a la bicolor; los dirigidos por Mano Menezes enfrentarán un amistoso con la actual campeona de Europa, España, partido de alto nivel que pondrá a prueba las capacidades del entrenador brasileño.

Asimismo, la información se confirmó por medio del Diario Marca, indicando que la selección peruana será el último partido de preparación que tendrá que afrontar “la roja” previo al Mundial 2026.

Para la selección peruana, este compromiso representa un desafío y, al mismo tiempo, una valiosa oportunidad para medirse ante una de las potencias del fútbol mundial, con el objetivo de dejar una buena imagen de cara al proceso clasificatorio que se avecina.

EL PARTIDO SE DISPUTARÁ EN MÉXICO

El duro encuentro se disputará en uno de los países sede de la Copa del Mundo 2026. El Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla, será el escenario del compromiso programado para este 8 de junio, fecha en la que la selección española disputará su último partido de preparación antes del certamen mundialista.

Previo a enfrentar a la selección peruana, “la roja” ya tenía otro compromiso confirmado con miras a su preparación antes de su debut mundialista. La Selección Española se medirá ante la Selección de Irak el próximo 4 de junio en el Estadio de Riazor, en la ciudad de La Coruña.

SE VUELVEN A VER LAS CARAS

Este compromiso se volverá a disputar después de 17 años, ya que la última vez que se enfrentaron fue en el 2008, partido que terminó en triunfo 2-1 a favor de los dirigidos por Vicente del Bosque en ese momento.