Hernán Barcos emociona a hinchas blanquiazules: “Alianza Lima es el club que más me brindó en mi carrera”

El exdelantero de Alianza Lima compartió emotivos recuerdos sobre la eliminación a Boca Juniors en la Bombonera y resaltó el impacto del club en su carrera.

La Conmebol presentó un documental que rememora la histórica eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima en la Copa Libertadores. El especial recoge testimonios de los principales protagonistas de aquella noche en la Bombonera, entre ellos el experimentado delantero Hernán Barcos, quién ahora defiende los colores de FC Cajamarca.

En el avance difundido en redes sociales, Barcos destaca el significado que tuvo el club blanquiazul en su trayectoria. “Es el club que más me brindó en mi carrera”, afirma el atacante, quien recordó con emoción el gol que marcó en Buenos Aires y la conexión especial que sintió con la hinchada íntima en un escenario tan emblemático.

El delantero también relató la tensión vivida durante la tanda de penales. Confesó que, en el momento decisivo, optó por no observar el disparo final y que solo reaccionó cuando vio a sus compañeros correr para celebrar la clasificación. Posteriormente, admitió que revivió esa escena en múltiples ocasiones por la carga emocional que representó.

HABLÓ GUERRERO

El documental incluye además declaraciones de Paolo Guerrero, quien subrayó la importancia de mantener la calma en un ambiente adverso, y de Guillermo Viscarra, arquero que selló la clasificación al detener el penal de Alan Velasco. La producción revive una de las gestas internacionales más celebradas por la afición aliancista en los últimos años.