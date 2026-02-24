Marcelo Gallardo deja River Plate luego de una seguidilla de malos resultados

El bajo rendimiento del equipo en los últimos partidos llevó a Gallardo a poner fin a su segunda etapa como entrenador de River Plate.

La segunda etapa de Marcelo Gallardo con River Plate llegó a su fin; el cuadro argentino comunicó que el DT no seguirá al mando del equipo y que el último partido que disputará será contra Banfield este jueves 26 de febrero.

La última derrota sentenció el destino del “Muñeco”, ya que en lo que va de la temporada disputó siete partidos, de los cuales solo ganó tres, perdió tres y empató uno. Este bajo rendimiento fue determinante para que decidiera dar un paso al costado.

Esta noticia ha generado conmoción en algunos hinchas y en el mundo del fútbol, ya que Gallardo es un emblema para el club millonario y considerado para algunos el mejor técnico que pudo tener la escuadra argentina.

EL ÚLTIMO ADIÓS DE GALLARDO

Después de la última derrota que sufrió en condición de visita contra Vélez Sarsfield, Marcelo Gallardo decidió suspender la habitual conferencia de prensa, para que horas después le comunicara al presidente del club, Stéfano Di Carlo, su intención de no continuar al mando.

Luego de eso, “El Muñeco” por medio de las redes sociales del club comunicó a la hinchada millonaria que este jueves sería su último partido en el estadio Más Monumental. "El jueves será mi último partido… Solo palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a esta gente por el amor incondicional en todos estos años. Incluso en los momentos más delicados como este. Las cosas no salieron como tenían que ser… Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos", indicó el DT.