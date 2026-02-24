Caso disciplinario: Alianza Lima formaliza denuncia contra técnico y tres jugadores cremas

Los hechos ocurridos en el Estadio Alberto Gallardo motivaron al cuadro blanquiazul a exigir sanciones ejemplares por conducta antideportiva.

A raíz del altercado que sucedió después del partido de Sporting Cristal contra Universitario de Deportes, Alianza Lima presentó una denuncia formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 contra el entrenador crema Javier Rabanal y los futbolistas Jairo Concha y Caín Farra.

Los hechos ocurridos al término del partido en el Estadio Alberto Gallardo motivaron que el equipo blanquiazul solicite la investigación de los incidentes protagonizados por jugadores e hinchas ubicados en la tribuna.

MOMENTO TENSO EN EL ALBERTO GALLARDO

La situación se salió de control al término del encuentro, cuando los jugadores se dirigían al vestuario. En ese momento, Jairo Concha y Caín Fara respondieron a hinchas celestes que los enfrentaban desde la tribuna. Al instante, Javier Rabanal se sumó al altercado, perdiendo la calma por completo. Todos estos hechos quedaron registrados en video y fueron difundidos posteriormente en redes sociales.

Por otro lado, se desconoce si la directiva de Sporting Cristal presentará algún reclamo formal por lo sucedido al término del partido.