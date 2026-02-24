Alianza Lima presenta denuncia ante Comisión Disciplinaria contra Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara

El club blanquiazul tomó la decisión tras los altercados protagonizados por Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara con hinchas de Sporting Cristal en el Alberto Gallardo.

Alianza Lima presentó una denuncia formal ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol contra el técnico de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, y los futbolistas Jairo Concha y Caín Fara, por los incidentes registrados al finalizar el encuentro disputado en el estadio Alberto Gallardo. El club íntimo busca que se investiguen y sancionen las conductas observadas en videos difundidos en redes sociales.

Según trascendió, los hechos ocurrieron cuando integrantes del plantel crema intercambiaron palabras con hinchas de Sporting Cristal cerca del túnel de vestuarios. En las imágenes se aprecia a Concha y Fara respondiendo a los aficionados, mientras que el entrenador Rabanal también participa en la discusión visiblemente alterado.

Hasta el momento, la dirigencia celeste no ha confirmado si presentará un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria por lo ocurrido en su recinto deportivo. El caso ahora queda en manos del órgano correspondiente, que deberá evaluar las pruebas y determinar si corresponde aplicar sanciones.

ASÍ VAN EN LA TABLA

En lo deportivo, Cristal igualó 2-2 como local gracias a un penal convertido por Yoshimar Yotún en los minutos finales, resultado que lo deja con cinco puntos en el sexto lugar del Torneo Apertura. Universitario, en tanto, alcanzó ocho unidades y se ubica cuarto, a dos puntos de los líderes, UTC de Cajamarca y el propio Alianza Lima.