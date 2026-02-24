Ignacio Buse escala en el ranking ATP y confirma su gran momento tras brillar en Río

Ignacio Buse atraviesa el momento más importante de su carrera profesional. Su participación en el ATP 500 de Río de Janeiro no solo lo colocó entre los protagonistas del torneo, sino que también confirmó su crecimiento sostenido en el tenis internacional.

Semifinal en Río impulsa su ranking

El peruano alcanzó las semifinales del Río Open tras una semana de alto nivel competitivo, en la que superó a rivales de gran trayectoria y mostró solidez en momentos decisivos. En esa instancia fue derrotado por Alejandro Tabilo, quien posteriormente terminó como subcampeón del certamen.

El recorrido permitió que Buse sumara una cantidad importante de puntos en el ranking ATP, con lo que escaló hasta la posición 66°, el mejor puesto desde que inició su carrera profesional. El salto representa un avance significativo y lo coloca cerca de los mejores registros históricos del tenis peruano, donde destacan nombres como Juan Pablo Varillas, Luis Horna, Pablo Arraya y Jaime Yzaga.

Nuevo desafío en la gira sudamericana

Tras su destacado desempeño en Brasil, el peruano se prepara para disputar el Chile Open 2026, torneo ATP 250 que se jugará en Santiago. El certamen marcará un nuevo reto en su temporada, en la que busca consolidar su progresión y continuar sumando puntos en la clasificación mundial.

Buse debutará en el torneo frente al argentino Thiago Tirante, especialista en superficie de arcilla y actual número 92 del ranking ATP. El partido servirá como una prueba para medir el impulso competitivo del peruano, que llega a Chile con confianza renovada y con la meta de seguir acercándose a la élite del tenis mundial.